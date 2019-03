Polizeidirektion Landau / Zwei Einbrüche in der Königstraße

Zwei Einbrüche in der Königstraße

Landau - Am Mittwoch, 06.03.2019, brachen bislang Unbekannte in den frühen Morgenstunden in ein Schnellrestaurant in der Landauer Königstraße ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Innere, wo sie einen geringen Bargeldbetrag erbeuten konnten. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. In der gleichen Nacht schlugen Unbekannte ein Fenster eines Friseurladens in der Königstraße ein und entwendeten dort ebenfalls einen Geldbetrag von wenigen Euro. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341-287 0 entgegen.

