Polizeidirektion Landau / Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Oberschlettenbach - Am 17.03.18,in der Zeit zw. 17:00 und 24:00 Uhr, wurde in zwei Anwesen in der Glimbornstr. eingebrochen. Der oder die Täter drangen einmal durch Einschlagen der Terrassentür und einmal durch Aufhebeln eines Fensters in die Anwesen ein. Was genau entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.-Nr. 06343/93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

