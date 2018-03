Polizeidirektion Ludwigshafen / - ...

(Bobenheim-Roxheim) - Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim - In der Nacht von Freitag, den 16.03.2018 auf Samstag, den 17.03.2018 kommt es in Bobenheim-Roxheim im "Kleinen Weg" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein PKW-Fahrer der von der Roxheimer Straße in Richtung Binnendamm unterwegs ist kommt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt gegen ein Zufahrtstor einer ansässigen Firma. An dem Zufahrtstor entsteht ein Schaden von ca. 6000EUR.

Der Unfallverursacher flüchtet im Anschluss unerkannt. Aufgrund des erheblichen Schadens am Zufahrtstor dürfte auch der flüchtige PKW im Frontbereich erheblich beschädigt sein.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich, nach Stand der Ermittlungen, um einen ca. 10 bis 20 Jahre alten BMW der 3er Reihe handeln. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher sind bisher nicht bekannt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

