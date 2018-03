Polizeidirektion Ludwigshafen / ...

(Dannstadt-Schauernheim) Einbruch in Gaststätte

Dannstadt-Schauernheim - In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Speyerer Straße eingebrochen. Den Spuren am Tatort zufolge sind sie über Hoftor gestiegen und haben anschließend die rückwärtige Tür aufgehebelt. Im Inneren haben die Täter die Spielautomaten aufgebrochen und das drin befindliche Scheingeld entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

