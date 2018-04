Polizeidirektion Ludwigshafen / ...

(Schifferstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt - In der vergangenen Woche führte die Polizei Schifferstadt mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Am 17.04.2018 ist die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Mutterstadt im Pfalzring und in der Schifferstadter Straße überwacht worden. Im Pfalzring sind insgesamt 35 Verstöße bei einer Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h (erlaubt: 30 km/h) geahndet worden, in der Schifferstadter Straße kam es zu 10 Beanstandungen bei einer Spitzengeschwindigkeit von 49 km/h (erlaubt: 30 km/h). Am 19.04.2018 ist der Verkehr in der Burgstraße in Schifferstadt kontrolliert worden. Hier sind insgesamt 11 Autofahrer zur Kasse gebeten worden. Der Schnellste war bei erlaubten 30 km/h mit 56 "Sachen" unterwegs. Am 21.04.2018 stand aufgrund der vielen Verstöße noch einmal der Pfalzring in Mutterstadt im Fokus. Hier sind erneut 21 Überschreitungen der erlaubten 30 km/h festgestellt und geahndet worden. Diesmal lag der höchste Wert bei 54 km/h.

