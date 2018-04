Polizeidirektion Ludwigshafen / ...

(Hochdorf-Assenheim) Schlägerei an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Hochdorf-Assenheim - Am späten Donnerstagabend gegen 22:10 Uhr ist ein 18 bis 19-jähriger Mann von zwei gleichaltrigen Männern an der Bushaltestelle in der Alfons-Legner-Straße angegriffen worden. Laut eines Zeugen seien die drei zuvor alle gemeinsam aus einem Bus ausgestiegen. Draußen sind die beiden Angreifer dann unmittelbar mit Schlägen und Tritten auf den Geschädigten losgegangen, sodass dieser zu Boden fiel. Sie traten weiter auf ihn ein, bis der Zeuge dazwischen ging und die Polizei rief. Seltsamerweise war es der Geschädigte, der den Zeugen aufforderte, keine Polizei zu rufen. Er ist dann gemeinsam mit den Angreifern in Richtung Böhler Straße geflohen. Die drei werden wie folgt beschrieben: circa 18 bis 19 Jahre alt, etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet. Einer der Angreifer trug eine dunkle Lederjacke. Die Polizei konnte sie nicht mehr antreffen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

