Polizeidirektion Ludwigshafen / - ...

(Bobenheim-Roxheim)- Hochwertige Fahrradrahmen sichergestellt. Rechtmäßige Eigentümer gesucht!

Bobenheim-Roxheim - Am 26.05.2018 konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Wormser Landstraße in Bobenheim-Roxheim gegen 08:30 Uhr vier hochwertige Fahrräder sichergestellt und in polizeiliche Verwahrung genommen werden. Diese befanden sich demontiert und verpackt auf der Ladefläche eines Kleintransporters. Aufgrund der bislang ungeklärten Herkunft der Fahrräder und widersprüchlichen Angaben der Fahrzeuginsassen hat die Polizei Frankenthal Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Fahrraddiebstahles aufgenommen und bittet um Hinweise in der Bevölkerung. Lichtbilder der Fahrräder sind beigefügt.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Frankenthal, unter der Rufnummer 06233/313-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Ihre Polizei empfiehlt, Fahrräder ausreichend gegen Diebstahl zu sichern. Wir informieren Sie gerne über Einbruchs- und Diebstahlschutz. Nutzen Sie die Möglichkeit und registrieren sie ihre Fahrräder bei jeder Polizeidienststelle.

