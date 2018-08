Polizeidirektion Ludwigshafen / ...

(Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Mutterstadt - Am Dienstag, 14.08.2018, führte die Polizeiinspektion Schifferstadt am frühen Nachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in der Schifferstadter Straße durch. Innerhalb von nur einer Stunde und 15 Minuten kam es hierbei bei den gemessenen Fahrzeugen zu insgesamt 32 Beanstandungen aufgrund überschrittener Höchstgeschwindigkeit. Der Spitzenwert lag bei erlaubten 30km/h bei 57 km/h. In insgesamt drei Fällen kam es zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

