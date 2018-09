Polizeidirektion Ludwigshafen / ...

(Dannstadt-Schauernheim) Einbruch in Autobahnraststätte

Dannstadt-Schauernheim - Bislang unbekannte Täter brachen am 26.09.2018, kurz vor 02:00 Uhr, in eine Gaststätte auf der Autobahnraststätte an der BAB 61 ein und entwendeten aus den dort aufgestellten Geldspielautomaten Bargeld. Die Höhe des Schadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

