Polizeidirektion Ludwigshafen / ...

Schifferstadt - Die Polizeiinspektion Schifferstadt führte auch am Dienstag ihre Verkehrssicherheitswoche weiter. Die Polizisten richteten Kontrollstellen in Rödersheim-Gronau in der Hauptstraße und in Schifferstadt in der Bahnhofstraße und der Hauptstraße ein, um die Gurtpflicht, das Handyverbot sowie das korrekte Verhalten von Radfahrern zu überprüfen. Außerdem haben sie Lasermessungen in der Burgstraße und in der Herzog-Otto-Straße in Schifferstadt durchgeführt. Die intensivierten Kontrollen werden noch bis zum 02.12.2018 fortgeführt.

