Polizeidirektion Ludwigshafen / ...

(Schifferstadt) Kontrollmaßnahmen der Polizei

Schifferstadt - Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche auch am Mittwoch weitere Verkehrskontrollen durch. Diesmal ist die Geschwindigkeit in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim überwacht worden. Die erlaubten 30 km/h sind von 16 Autofahrern überschritten worden. Der Schnellste ist mit 53 "Sachen" gemessen worden.

Unabhängig davon hat die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen durchgeführt. Schwerpunkte sind dabei in Altrip und Schifferstadt gesetzt worden. Die Beamten haben insgesamt 24 Personen kontrolliert. Hinweise auf Einbruchsdelikte konnten keine erlangt werden.

