Polizeidirektion Ludwigshafen / ...

Bobenheim-Roxheim - Am 05.03.2019, gegen 05.45 Uhr, meldet ein Zeuge hiesiger Dienststelle, dass im Bereich der Danziger Straße eine männliche Person Müllsäcke auf Pkw werfen würde. Das Fahrzeug des Zeugen war auch betroffen. Durch die eingesetzten Beamten kann der Zeuge vor Ort angetroffen werden, dieser hielt den Verursacher bis zum Eintreffen der Streife fest. Nachdem der nun Beschuldigte angibt vom Bahnhof gekommen zu sein, wird der Weg durch die eingesetzten Beamten auf weitere Beschädigungen überprüft. Zunächst können keine weiteren beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden. Sollten weitere Fahrzeugbesitzer Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellen, werden sie gebeten sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

