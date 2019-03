(Dannstadt-Schauernheim) Versuchter Einbruch in Feuerwehr-Gerätehaus

Dannstadt-Schauernheim - Zwischen dem 23.03.2019, 19:00 Uhr und dem 25.03.2019, 17:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr einzubrechen. Entsprechende Hebelspuren konnten an der Eingangstür festgestellt werden. Der oder die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.