Polizeidirektion Ludwigshafen / 83-jähriger vermisster Rentner ...

83-jähriger vermisster Rentner in einem Hotel in Halle wieder aufgetaucht (Dudenhofen, 17.02.2018, 18:45 Uhr)

Dudenhofen - Seit Freitag, dem 16.02.2018 wurde der 83-jährige Rentner Horst Schaaf aus Dudenhofen vermisst.

Anhand umfassender Fahndungsmaßnahmen der Polizei Speyer in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Römerberg/Dudenhofen, der Rettungshundestaffel Frankenthal und mit Einsatz eines Personenspürhundes der Polizei, konnte der Vermisste letztlich am Samstag, dem 17.02.2018 um 18:45 Uhr in einem Hotel in Halle an der Saale wohlbehalten angetroffen werden.

