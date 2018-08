Polizeidirektion Ludwigshafen / Alkoholbedingter Wutanfall ...

Alkoholbedingter Wutanfall einer Radfahrerin

Speyer -

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin, welche den Radweg der Dudenhofer Straße stadtauswärts befuhr, ärgerte sich dermaßen über einen PKW, der ihrer Meinung nach, zu nah am Radweg geparkt hätte, sodass sie aus lauter Wut ihr Fahrrad auf die Motorhaube des stehenden PKW schubste. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Mit ursächlich für das Verhalten der Radfahrerin dürfte deren Alkoholisierung gewesen sein. Ein Alkoholtest ergab 1,85 Promille. In der Folge wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau werden nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung gefertigt.

