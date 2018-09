Polizeidirektion Ludwigshafen / Alkoholisierte Jugendliche ...

Alkoholisierte Jugendliche greift Polizeibeamte an

Frankenthal - Am 22.09.2018, gegen 19:50 Uhr, mussten zwei 14-Jährige Frankenthalerinnen aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums am Bahnhof in Bobenheim-Roxheim durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei einer der Mädchen einen Wert von 1,12 Promille, die zweite war aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht mehr in der Lage den Test durchzuführen. Während der Versorgungsmaßnahmen beleidigte eine der beiden Damen die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend und versuchte, nach Ermahnung dieses Verhalten zu unterlassen, gezielt gegen den Kopf der eingesetzten Beamtin zu schlagen. Der 14-Jährigen wurden daraufhin Handfesseln angelegt und beide Mädchen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die nicht erfreuten Erziehungsberechtigten wurden über den Sachverhalt informiert. Die 14-Jährige muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Die eingesetzten Beamten wurden durch den Angriff nicht verletzt. Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen.

Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

