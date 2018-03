Polizeidirektion Ludwigshafen / Auffahrunfall wegen ...

Auffahrunfall wegen Unterzucker (31-1905)

Speyer - Am 23.03.2018, gegen 16:10 Uhr verlor ein 90-jähriger Fahrzeugführer aus Speyer kurzzeitig das Bewusstsein, als er mit seinem PKW die Schützenstraße in Richtung Landauer Straße befuhr. Daraufhin kollidierte er mit dem PKW einer 46-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Speyer, welche gerade am dortigen Bahnübergang warten musste. Durch den Aufprall trug die 46-Jährige eine Distorsion der Halswirbelsäule davon. Der 90-jährige blieb unverletzt, konnte sich nach eigenen Angaben jedoch nicht erklären, wie es zu dem Unfall gekommen war. Durch den Rettungsdienst wurde daraufhin der Blutzucker des 90-Jährigen gemessen, wobei eine starke Unterzuckerung festgestellt wurde, was auch der Grund für den Bewusstseinsverlust gewesen sein dürfte. Beide Personen wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des 90-Jährigen wurde durch die Polizei sichergestellt, um die Prüfung seiner Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen zu veranlassen. Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

