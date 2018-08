Polizeidirektion Ludwigshafen / Aufgrund von ...

(Mutterstadt) Aufgrund von Dieselspur auf der Fahrbahn verunfallt

Mutterstadt - In einem Kreisverkehr auf der Landstraße zwischen Mutterstadt und Dannstadt rutschte am 30.08.2018, gegen 16:45 Uhr, ein Rennradfahrer aus und kam zum Sturz. Als ursächlich wird eine dort auf der Fahrbahn befindliche Dieselspur gesehen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Zur Säuberung der Landstraße musste diese teilweise gesperrt werden. Zeugen, insbesondere im Hinblick auf den Verursacher der Dieselspur, werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

