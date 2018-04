Polizeidirektion Ludwigshafen / Bedrohungen geäußert und ...

Bedrohungen geäußert und betrunken mit Auto unterwegs (36/2156) Samstag, 28.04.2018, 23.00 Uhr

Speyer -

Am Samstagabend erschien ein 38-jähriger Mann aus Dudenhofen auf der Polizei in Speyer und berichtete, dass er von seinem Nachbarn eine "WhatsApp"-Nachricht mit beunruhigendem Inhalt erhalten habe. Der Absender, ein polizeibekannter 39-jähriger Mann aus Dudenhofen, äußerte hierbei mehrere Drohungen, sodass von polizeilicher Seite umfängliche Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet wurden, um dem Mann habhaft zu werden. Schließlich konnte er an der Wohnanschrift seiner Eltern angetroffen und mit seinen Drohungen konfrontiert werden. Er gab an zurzeit unter erheblichen privaten Problemen zu leiden, was auch seinen psychischen Zustand beeinträchtigen würde. Er hätte jedoch nie die Absicht gehabt diese Drohungen in die Tat umzusetzen. Bei seinen Einlassungen wurde seitens der Beamten erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab letztendlich einen Wert von 2,13 Promille. Da der Verdacht nahe lag, dass der Mann zuvor mit seinem PKW an die Wohnanschrift seiner Eltern gefahren war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Hiernach wurde er aufgrund seines psychisch labilen Zustandes in eine Klinik verbracht.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137 - 0 (-253) http://s.rlp.de/POLPDLU