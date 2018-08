Polizeidirektion Ludwigshafen / Betrugsverdacht im ...

(Neuhofen) Betrugsverdacht im Internet

Neuhofen - In einer E-Mail wurde am 27.08.2018 eine Neuhofenerin aufgefordert ihre persönlichen Daten für einen Online-Markt zu verifizieren. Hierdurch könne sie die Sperrung ihres Accounts verhindern. Aufgrund der täuschend echten Aufmachung kam sie dieser Aufforderung nach. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Mail nicht vom Online-Markt stammte. Die Sperrung des tatsächlichen Accounts wurde veranlasst, so dass nach derzeitigem Stand kein Schaden entstand. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und rät bei Zweifeln zur Kontaktaufnahme mit dem Anbieter, um zu klären ob die erhaltene E-Mail tatsächlich von diesem stammt. Links in solchen E-Mails sollten nicht angeklickt werden.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-4950 E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.