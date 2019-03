Polizeidirektion Ludwigshafen / Betrugsversuch mit Lottogewinn ...

Betrugsversuch mit Lottogewinn gescheitert Hanhofen, 02.03.2019, 09:45 Uhr

Hanhofen - Am Samstag riefen unbekannte Täter über eine Mobilfunknummer auf dem Festnetz eines 66-jährigen und 71-jährigen Ehepaares an und versprachen die Auszahlung eines Lotteriegewinns. Dazu sollte das Ehepaar zunächst Notar- und Zustellungskosten in Form von sog. "Geldwertkarten" bezahlen. Diese Karten sollten sie in einem Supermarkt erwerben und die darauf hinterlegten Gutscheincodes telefonisch an die unbekannten Täter durchgeben. Erst dann würde der angebliche Geldtransporter mit dem Lottogewinn losfahren. Als Alternative könnten auch direkt die Kontodaten übermittelt werden. Das Ehepaar witterte bereits zu Beginn des Telefonats einen Betrugsversuch, sodass das Telefonat ohne Erfolg der Täter beendet wurde.

