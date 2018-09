Polizeidirektion Ludwigshafen / Betrunkener Autofahrer mit ...

Betrunkener Autofahrer mit 1,26 Promille unterwegs

Maxdorf - Mit 1,26 Promille gerät ein 25-jähriger Ludwigshafener mit seinem PKW am 08.09.2018 gegen 00:28 Uhr in eine Verkehrskontrolle im Heideweg in Maxdorf. Aus dem mit zwei Personen besetzten Fahrzeug kommt den Beamten erheblicher Alkoholgeruch entgegen, was der Fahrer zunächst versucht auf seinen Beifahrer zu schieben. Beim Fahrer werden jedoch entsprechende Ausfallerscheinungen festgestellt, zudem riecht auch er deutlich nach Alkohol. Der freiwillige Alkoholtest ergibt vor Ort 1,26 Promille. Es folgt die Mitnahme zur Dienststelle und die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des jungen Mannes wird sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. #don´tdrinkanddrive

Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei Frankenthal

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Polizeiinspektion Frankenthal Friedrich-Ebert-Straße 2 67227 Frankenthal PHK Thomas Bader Telefon 06233 313-103 Telefax 06233 313-130 pifrankenthal@polizei.rlp.de www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz www.twitter.com/Polizei_FT www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -