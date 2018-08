Polizeidirektion Ludwigshafen / Birkenheide: Unfall mit ...

Birkenheide: Unfall mit verletztem Schulkind

Birkenheide - Am 22.08.2018, gegen 12:00 Uhr, will eine sieben Jährige auf dem Heimweg von der Schule die Waldstraße in Höhe des dortigen Lotto-Ladens überqueren. Hierbei kommt es zum leichten Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden weißen Pkw, vermutlich SUV mit DÜW-Kennzeichen. Die Insassen des Pkw halten nach dem Unfall an und kümmern sich bis zum Eintreffen der Mutter um das Kind. Zu diesem Zeitpunkt klagte das Mädchen noch nicht über Schmerzen. Erst im Nachgang erscheint der Vater des Mädchens bei der Polizei und gibt an, dass seine Tochter nun Schmerzen an der Schulter und am Oberschenkel habe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

