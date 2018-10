Polizeidirektion Ludwigshafen / Bobenheim-Roxheim - ...

Bobenheim-Roxheim - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Bobenheim-Roxheim - Aus Unachtsamkeit in Verbindung mit zu geringem Sicherheitsabstand kommt es am frühen Samstagnachmittag in Bobenheim-Roxheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 22-Jähriger Großniedesheimer, ein 30-jähriger Bobenheimer und ein 37-jähriger Heuchelheimer fahren von Worms kommend mit ihren PKW auf den Kreisel an der Frankenthaler Straße zu. Die ersten beiden können an der Schlange der auf Einfahrt in den Kreisel wartenden Fahrzeuge noch rechtzeitig anhalten, der letzte in der Reihe schafft dies nicht mehr und schiebt seinen Vordermann nach vorne gegen das Heck des 22-Jährigen. Durch den Unfall entsteht ein Sachschaden von ca. 20.000EUR, verletzt wird zum Glück niemand.

