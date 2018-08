Polizeidirektion Ludwigshafen / Bobenheim-Roxheim - Bei ...

Bobenheim-Roxheim - Bei Auffahrunfall verletzt

Bobenheim-Roxheim - Bei einem Auffahrunfall am 20.08.2018, gegen 15:30 Uhr, wird auf der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim ein 23jähriger PKW-Fahrer so schwer verletzt, dass er in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung engeliefert wird. Der Frankenthaler fährt mit seinem BMW ungebremst im Bereich der Kreisverkehrsanlage am Ortseingang von Bobenheim-Roxheim auf einem vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW Mercedes eines 24jährigen aus dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis auf. Bedingt durch den Aufprall wird der Mercedes gegen einen Zaun auf dem parallel zur L523 verlaufenden Fahrradweg geschleudert. Der Fahrer des Mercedes bleibt hierbei glücklicher Weise unverletzt. Hinweise auf eine Beeinträchtigung des BMW-Fahrers ergeben sich nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 32.000,- EUR.

