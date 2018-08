Polizeidirektion Ludwigshafen / Bobenheim-Roxheim - Diebstahl ...

Bobenheim-Roxheim - Diebstahl aus PKW

Bobenheim-Roxheim - Unbekannte Täter entwenden aus einem 1er BMW, welcher zur Tatzeit am 20.08.2018, zwischen 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr, im Bereich des Silbersees in Bobenheim-Roxheim zum Parken abgestellt ist, zwei Geldbeutel. Der PKW wird beim Verlassen vermutlich nicht verschlossen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

