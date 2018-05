Polizeidirektion Ludwigshafen / Bobenheim-Roxheim - Gemeinsame ...

Bobenheim-Roxheim - Gemeinsame Überprüfungsfahrt

Frankenthal (Pfalz) - Am Freitagabend, den 04.05.2018, führen Polizei, die freiwillige Feuerwehr Bobenheim- Roxheim und das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung eine gemeinsame Überprüfung der in der Ortschaft befindlichen Parksituationen und baulichen Gegebenheiten mit Hinblick auf kritische Anfahrtswege der Feuerwehr durch. Es wurden Stellen mit baulicher Enge und Parksünder festgestellt. Eine Auswertung des Ergebnisses erfolgt in der Zuständigkeit der Gemeindeverwaltung Bobenheim- Roxheim.

