Polizeidirektion Ludwigshafen / Bobenheim-Roxheim: Versuchter ...

Bobenheim-Roxheim: Versuchter Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt

Frankenthal - Am Freitag den 17.08.2018, gegen 13:00 Uhr, beobachtet der Filialleiter eines Discounters in Bobenheim-Roxheim, wie ein vermeintlicher Kunde Aktionsware im Wert von ca. 60EUR im Verkaufsraum an sich nimmt und anschließend damit an der Kasse einen Umtausch vortäuschen will. Als ihm die Rückerstattung von dem Filialleiter verweigert wird, stellt der Mann die Ware in der Nähe des Ausgangs ab und betritt erneut den Verkaufsraum des Einkaufsmarktes. Hier versucht er zunächst weitere Ware unter seiner Kleidung zu verstecken. Von diesem Vorhaben lässt er letztlich jedoch ab. Der Mann läuft danach wieder in Richtung Ausgang, schnappt sich die, zu Beginn im Ausgangsbereich abgestellte Ware und versucht damit das Geschäft zu verlassen. Da die Tür inzwischen durch den Filialleiter verriegelt wurde, gelang dem Mann die Flucht mit dem Diebesgut nicht. Während des Wartens auf die hinzugerufene Polizei in den Büroräumlichkeiten des Discounters überlegt sich der Täter erneut die Flucht anzutreten und versucht sich gewaltsam am Filialleiter vorbei zu drücken. Dieser wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Nach dem zweiten erfolglosen Versuch lässt der 32-Jährige schließlich von weiteren Fluchtversuchen ab. Durch die eingesetzten Beamten wird vor Ort festgestellt, dass der Täter nicht nur unter Alkoholeinfluss, sondern vermutlich auch unter Einfluss anderer berauschender Mittel steht. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurde dem Mann gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde eine Strafanzeige wegen versuchtem räuberischen Diebstahls erfasst.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle

Polizeiinspektion Frankenthal Telefon: 06233-313-0 E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de Renz, PK'in

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -