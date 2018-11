Polizeidirektion Ludwigshafen / Diebstahl aus unverschlossenem ...

Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug

Frankenthal (Pfalz) - Am Donnerstag, den 15.11.2018, gegen 19:45 Uhr, stellt die Geschädigte ihren PKW vor ihrem Haus in der Hauptstraße in 67227 Frankenthal (Pfalz) ab. Hierbei vergisst sie das Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen, sodass ein unbekannter Täter in einem unbeobachteten Moment die Gelegenheit ergreift, die Fahrertür öffnet und aus dem Fahrzeuginnenraum Bargeld in Höhe von ca. 20 Euro sowie eine kleine schwarze Ledergeldbörse ebenfalls mit ca. 40 Euro Bargeld bestückt, entwendet. Darüber hinaus soll der Täter einen schwarzen Lederhandschuh vom Beifahrersitz mitgenommen haben. Leider kommt es immer wieder zu Diebstählen aus Pkw, bei denen die Fahrzeuge nicht oder nicht richtig verschlossen waren. Die Polizei rät daher:

-Schließen sie ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. -Achten sie darauf, dass alle Fenster vollständig verschlossen sind. -Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug.

Wir wollen, dass sie sicher leben - ihre Polizei Frankenthal.

