Polizeidirektion Ludwigshafen / - Diebstahl in ...

(Frankenthal) - Diebstahl in Schwimmbad

Frankenthal - Am 15.03.2019, zwischen 15:15 Uhr - 15:40 Uhr entwendet bislang unbekannter Täter im Hallenbad, Am Kanal in Frankenthal aus einem Spind Bargeld in Höhe von 300 Euro. Möglicherweise war der Spind nicht richtig verschlossen, da keine Aufbruchsspuren festgestellt wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

