Polizeidirektion Ludwigshafen / Diebstahl von ...

Diebstahl von Multimediaeinrichtungen aus BMW-Fahrzeugen in Limburgerhof / Mutterstadt

Mutterstadt / Limburgerhof - In der Nacht vom 15. auf den 16.02.2018 kam es zum Diebstahl von Multimediaeinrichtungen samt Lenkrad aus insgesamt drei neuwertigen BMW-Fahrzeugen in Limburgerhof und Mutterstadt, jeweils dort in der Neustadter Straße. Auffällig hierbei war, dass an keinem der Fahrzeuge Aufbruchspuren festgestellt werden konnten - alle drei Fahrzeuge waren zudem mit einem keyless-go-System ausgestattet. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

