Polizeidirektion Ludwigshafen / Diebstahl von Smartphone

Diebstahl von Smartphone

Frankenthal - Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr wird das Handy einer 10-Jährigen Frankenthalerin entwendet. Das Mädchen probiert Kleidung in einem Bekleidungsgeschäft in der Speyerer Straße an und lässt ihr Smartphone und ihre Bahnjahreskarte in der Umkleidekabine liegen. Kurz darauf wird beides entwendet. Täterhinweise bestehen derzeit nicht.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

