Polizeidirektion Ludwigshafen / Dudenhofen - Dreizehnjähriger ...

Dudenhofen - Dreizehnjähriger nachts um 02.10 Uhr allein unterwegs (02-2708)

Dudenhofen -

27.08.2018, 02.10 Uhr Im Rahmen der Streifenfahrt wurde in Dudenhofen um 02.10 Uhr ein dreizehnjähriger Junge, der allein mit dem Fahrrad unterwegs war, angehalten und kontrolliert. Er gab an, dass er ohne das Wissen seines Vaters mit Kumpels in Dudenhofen verabredet war. Der in Speyer wohnhafte junge Mann wurde nach Hause begleitet und dort seinem wenig begeisternden Vater übergeben.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-253 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.