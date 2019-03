Polizeidirektion Ludwigshafen / -Einbruch in Bäckerei

(Maxdorf) -Einbruch in Bäckerei-

Maxdorf - Durch einen Zeugen wird am 05.03.2019 gegen 04.20 Uhr gemeldet, dass die Eingangstür der Bäckerei in der Fichtestraße offen steht. Durch die eingesetzten Beamten wird festgestellt, dass bislang unbekannte Täter zunächst die Haupteingangstür der Bäckerei aufgebrochen haben. Im Geschäft selbst wird noch eine Zwischentür aufgebrochen und ein Tresor entwendet. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 04.03.2019, 18.30 Uhr, und 05.03.2019, 04.20 Uhr, liegen. Der Gesamtschaden wird auf einen höheren dreistelligen Betrag geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz) Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-202 (oder -0) E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -