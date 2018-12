Polizeidirektion Ludwigshafen / Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte

Frankenthal - Vermutlich am frühen Samstagmorgen wird in eine Gaststätte im Foltzring in Frankenthal eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brechen ein Fenster auf und kommen so in die Gaststätte. Nach erster Einschätzung wird aus der Gaststätte Wechselgeld in Höhe von EUR550,- entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. EUR3000,-. Täterhinweise bestehen derzeit nicht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

