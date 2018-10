Polizeidirektion Ludwigshafen / Einbruch in Wohnhaus

(Altrip) Einbruch in Wohnhaus

Altrip - Am Sonntagabend zwischen 18:00 und 19:00 Uhr sind bislang noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Paracelsusstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten so hinein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Zeugen, die Angabe zur Tat oder den Tätern machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

