Polizeidirektion Ludwigshafen / Erneuter Einbruch in Kellerräume

Erneuter Einbruch in Kellerräume

Speyer -

Speyer Unbekannte Täter drangen von Donnerstag auf Freitag in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Sophie-de-la-roche-Straße in Speyer ein und beschädigten an fünf Kellerräumen die angebrachten Vorhängeschlösser. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Aus den Kellerräumen wurden nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen keine Gegenstände entwendet.

