Polizeidirektion Ludwigshafen / Fahrraddiebstahl am ...

(Maxdorf) Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof

Maxdorf - Am frühen Morgen des 26.09.2018, gegen 07:10 Uhr, stellt ein 43-Jähriger Mann aus Birkenheide sein Mountainbike der Marke Bulls am Hauptbahnhof in Maxdorf ab und schließt es mit einem Ringschloss am Fahrradständer an. Als er um 16:00 Uhr wieder an den Bahnhof zurückkehrt, ist das Rad im Wert von ca. 500EUR verschwunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal Telefon: 06233-313 0 E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -