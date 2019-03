Polizeidirektion Ludwigshafen / Falsche ...

(Limburgerhof) Falsche Polizeibeamte - Vermeintliches Opfer durchschaut Masche

Limburgerhof - Am Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr erhielt eine Anwohnerin aus der Brunckstraße einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten aus Mannheim. Er gab vor, dass eine Streife in der Nähe zwei verdächtige Männer beobachtet habe und man eine Liste gefunden hätte, auf der die Adresse der Anwohnerin stünde. Die Frau fiel auf diese Masche nicht herein und legte sofort auf. Damit handelte sie genau richtig. Es ist inzwischen eine weit verbreitete Betrugsmasche, sich am Telefon als Polizei auszugeben und angeblich bevorstehende Einbrüche oder ähnliches vorzutäuschen. Solche Anrufe sollen lediglich dazu dienen, Einbrüche, Diebstähle oder Betrugsdelikte vorzubereiten. Im Zweifelsfall sollten die Anrufe beendet und bei der echten Polizei nachgefragt werden. Die Polizei empfiehlt darüber hinaus folgende Verhaltenshinweise:

Worauf ist zu achten? Schon wenige Kernbotschaften und Merksätze können sich dabei als äußerst effektiv erweisen:

Geben Sie keine vertraulichen Daten preis. Die Polizei ruft niemals mit der 110 an und fordert sensible Daten oder Wertsachen und Bargeld ein.

Seien Sie wachsam. Misstrauen ist keine Unhöflichkeit sondern gesunde Vorsicht.

Lassen Sie sich nicht überrumpeln. Sollte ein vermeintlicher Amtsträger vor Ihrer Türe stehen, lassen Sie ihn nicht ins Haus. Nutzen Sie vor allem mechanische Sicherheitsvorkehrungen wie beispielsweise Spione um sich einen Eindruck von der Situation zu verschaffen und

Starten Sie einen Sicherheitsanruf. Wenn vermeintliche Polizeibeamte bei Ihnen anrufen, geben Sie keine Informationen heraus und rufen Sie zur Überprüfung bei der nächsten Polizeiinspektion an. Scheuen Sie sich nicht im Zweifel auch die 110 zu wählen. Drücken Sie dabei nicht auf die Rückruftaste sondern wählen Sie die Nummer explizit neu.

Informieren Sie Nachbarn oder Angehörige. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es sich um einen Betrugsversuch handelt, informieren Sie sicherheitshalber eine weitere Person. Häufig veranlasst dies die Täter von ihrer Betrugsabsicht Abstand zu nehmen.

Jeder ist betroffen. Falsche Amtsträger sind kein Phänomen, das nur Senioren betrifft. Seien Sie auch als Außenstehende wachsam und sensibel. Sollten Sie Kenntnis von ungewöhnlichen Anrufen, Besuchen oder Forderungen erlangen, helfen Sie den Betroffenen und informieren Sie die Polizei.

Seien Sie nicht nur bei falschen Polizeibeamten vorsichtig. Betrüger geben sich auch als andere Amtsträger, wie beispielsweise Staatsanwälte oder Gerichtsvollzieher aus. Seien Sie außerdem nicht nur bei Anrufen wachsam. Ein falscher Amtsträger kann auch direkt zu Ihnen nach Hause kommen und Sie an der Haustüre ansprechen oder sich per Post an Sie wenden.

Erstatten Sie Anzeige. Informieren Sie immer die Polizei Rheinland-Pfalz. Nur indem wir Kenntnis von den Betrugsversuchen erhalten, können wir die Täter ermitteln.

