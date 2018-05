Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: Aus Unachtsamkeit ...

Frankenthal: Aus Unachtsamkeit mit Baum kollidiert

Frankenthal - Am 28.05.2018, gegen 16:53 Uhr, kommt in der Alberstraße eine 49- jährige VW- Fahrerin aufgrund Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Durch den Aufprall werden die Fahrerin und ihre mitfahrende 29- jährige Tochter nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Tochter wird jedoch vorsorglich in eine umliegende Klinik verbracht. Am VW Multivan entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 95000,-EUR.

