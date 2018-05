Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: Firmenfahrzeug ...

Frankenthal: Firmenfahrzeug beschädigt

Frankenthal - In der Nacht auf den 16.05.2018 beschädigen bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Mörscher Straße 133 von 67227 Frankenthal die Frontscheibe eines dort abgestellten Mercedes Sprinters. Vermutlich werfen die Täter eine Bierflasche gegen die Frontscheibe, welche sie zuvor in der Nähe des Firmengeländes tranken. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

