Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: Gegen Motorrad ...

Frankenthal: Gegen Motorrad gefahren und geflüchtet

Frankenthal - Am 26.09.2018, zwischen 20:40 Uhr und 21:50 Uhr, fährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen ein in der Peter-Rosegger- Straße geparktes Motorrad und flüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR zu kümmern. Eine Zeugin kann zumindest einen Rollstuhlfahrer beobachten, welcher das Motorrad wieder aufstellt und mit seinem Rollstuhl weiterfährt. Ob dieser jedoch mit der Unfallflucht in Zusammenhang steht, ist bislang noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

