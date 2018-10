Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: In Parkhaus ...

Frankenthal: In Parkhaus eingebrochen

Frankenthal - In der Zeit zwischen dem 02.10.2018, 21:00 Uhr und dem 03.10.2018, 22:20 Uhr, brechen bislang unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten des City- Center- Parkhauses in der Erzbergerstraße ein und entwenden mehrere Computer, Monitore und diverse Technik. Weiterhin entwenden sie aus mehreren Parkscheinautomaten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Gesamtschaden beträgt jedoch mindestens mehrere Tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

