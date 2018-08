Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal - Ladendiebin in ...

Frankenthal - Ladendiebin in Schuhgeschäft gestellt

Frankenthal - Am 21.08.2018, gegen 17:00 Uhr, entwendet eine 28jährige Karlsruherin aus einem Schuhgeschäft in der Wormser Straße von Frankenthal insgesamt fünf Paar Schuhe im Gesamtwert von 282,- EUR. Die Ladendiebin steckt die Schuhe in ihre Handtasche und verlässt das Geschäft ohne die Schuhe zu bezahlen. Als der Sicherungsalarm auslöst wird sie von einer Mitarbeiterin des Schuhgeschäfts vor dem Geschäft gestellt und die Polizei wird verständigt. Gegen die junge Frau wird ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

