Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: Nach Unfall ...

Frankenthal: Nach Unfall geflüchtet

Frankenthal - Am 12.11.2018, gegen 17:30 Uhr, fährt in der Mahlastraße ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens von dem Tankstellengelände in den Fließverkehr ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 24- jähriger Mercedesfahrer muss hierbei ausweichen und streift den entgegenkommenden 33- jährigen Fahrer eines Seat, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 300,-EUR entsteht. Der eigentliche Versucher, der nicht näher beschrieben werden kann, flüchtet.

