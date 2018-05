Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: Radfahrerin nach ...

Frankenthal: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Frankenthal - Am 29.05.2018, gegen 16:25 Uhr, übersieht in der Mörscher Str. eine 78- jährige Fahrerin eines Nissan eine bevorrechtigte 55- jährige Radfahrerin und kollidiert mit dieser, so dass diese zu Fall kommt. Die Radfahrerin erleidet nach bisherigen Erkenntnissen eine schwere Kopfverletzung und wird in eine umliegende Klinik verbracht. Lebensgefahr bestünde zum jetzigen Zeitpunkt glücklicherweise nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2100,-EUR.

