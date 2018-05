Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal - Verkehrsunfall ...

Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Unfallbeteiligter Gesucht

Frankenthal (Pfalz) - Am Donnerstag, den 03.05.2018, gegen 15:50Uhr ereignet sich in der Eisenbahnstraße, an der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Der Fahrradfahrer fährt dem Verlauf der Vorfahrtsstraße nach und möchte in die Friedrich- Ebert-Straße einbiegen. Ein vom Bahnhof kommend fahrender PKW missachtete dabei die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Es kommt zu einem Zusammenstoß und der Radfahrer fällt zu Boden. Geschockt von dem Unfall lehnte der Gestürzte die Verständigung von Rettungsdienst und Polizei ab. Das Angebot der PKW Fahrerin nimmt der Radfahrer an und lässt sich durch sie nach Hause fahren. Nach Abklingen des durch den Unfall erhöhten Adrenalinspiegels bemerkt der Radfahrer seine Schmerzen und lässt sich durch einen Arzt behandeln. Den Unfall meldet er dann schließlich doch noch bei der Polizei. Gesucht wird die PKW Fahrerin, eines blauen Dacia, sowie derzeit noch unbekannte Unfallzeugen. Sie gebeten sich an die an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei weist nochmals darauf hin, merken sie sich oder fotografieren sie das Kennzeichen der Unfallbeteiligten Fahrzeuge ab und lassen sie sich stets die unvollständigen Personalien aller Unfallbeteiligten Personen aushändigen. Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal

