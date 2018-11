Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: Verkehrsunfall ...

Frankenthal: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (Pfalz) - Am Nachmittag des 31.10.2018, gegen 15:50 Uhr, beobachten Verkehrsteilnehmer einen blauen Opel Corsa, welcher in Schlangenlinien auf der Flomersheimer in Frankenthal fährt. Die auffällige Fahrweise setzt sich über den gesamten Westring bis hin zur Ampelkreuzung Westring - Nordring fort. An besagter Kreuzung fährt der PKW ungebremst auf das Fahrzeugheck eines an der Kreuzung stehenden Fahrzeugs auf. Durch den Aufprall werden sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des stehenden Autos leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.200EUR. Ein, während der Unfallaufnahme, durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,77 Promille. Zudem gibt der Fahrer gegenüber den Beamten an, dass er sich während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon beschäftigt hatte, was ihn zusätzlich vom Straßenverkehr ablenkte. Der Führerschein des 37-jährigen Mannes wurde durch die Polizei sichergestellt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher eingeleitet. Gegen den Fahrer kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

