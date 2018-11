Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: Verkehrsunfall ...

Frankenthal: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal - Am 17.11.2018 um 23:40 Uhr befährt ein 31-jähriger Frankenthaler mit seinem Opel die Schmiedgasse in Richtung Foltzring. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verliert er in Höhe der Lindenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen einen in der Schmiedgasse geparkten BMW, welcher durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen davor parkenden VW geschleudert wird. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8000EUR

Ein bei dem Unfallfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,88 Promille.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Außerdem weist der von dem Fahrer ausgehändigte Führerschein signifikante Fälschungsmerkmale auf, weswegen ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet wird.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal Telefon: 06233-313 0 E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -