Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal - Verkehrsunfall ...

Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal - Am 16.02.2019, um 19:55 Uhr missachtet ein 57-jähriger Peugeot-Fahrer an der Kreuzung Benderstraße/ Frankenstraße in Frankenthal die Vorfahrt eines von links kommenden Opel-Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls werden die Beifahrerin im Peugeot und der Fahrer des Opels leicht verletzt. Beide Fahrzeuge werden nicht unerheblich beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 17.000 Euro.

